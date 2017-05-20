700個肉粽 分送華山基金會弱勢老人

2017-05-20 13:46

〔記者詹士弘／雲林報導〕端午節即將到來，真善美聯誼協會姊妹會員今天一起包出700個肉粽，由華山基金會分送給斗六地區的弱勢長輩。

華山基金會斗六站長蔡恂恂表示，近幾個月在全雲林的募款及物資的狀況較差，基於會擬在端午節發放弱勢老人端午關懷禮，每份300元，可讓1名弱勢長輩收到肉粽、麥片、芝麻糊及民生物品等好過節，但至還有2成尚未募到，希望界能伸出援手。

蔡恂恂表示，在富邦人壽雲揚通訊處經理何榮貴處贊助5萬元活動經費及真善美聯誼協會黃尤美會長帶領姊妹們出力下，今天共包粽700個，將分送給斗六地區的弱勢長輩。

另古坑鄉團委會明天早上將在林內同仁仁愛之家舉辦端午敬老飄香粽，預計分送給同仁之家400顆，創世基金會200顆、古坑華山基金會150顆、創世200顆。