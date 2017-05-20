阿美族石山部落 打造文創編織村

2017-05-20 13:54

［記者張存薇／台東報導］台東縣東海岸原住民社區合作社品牌商店今天喜慶開幕，這是勞動部輔導支持、在台東成立的第一個部落文創實體店面，產品包括月桃帽、稻草注連繩到最夯的生技產品、文創工藝品，合作社理事長宋博芳表示，希望成為部落產業火車頭，與更多部落、社區一起打拚。

東海岸原住民社區合作社品以台東市富豐社區石山部落為發展基地，水保局台東分局、勞動部台東就業中心協助輔導，以發展自然素材開始，不但打通外銷日本通路，產品越來越多元、目前社區裡有20多位婆婆媽媽加入月桃帽編織、注連繩製作。

宋博芳指出，部落發展邁入第9年，目前勞動部提供8個人力經費支持，希望能自給自足，所以籌備在台東糖廠開設實體店面，目標是2年可以自力更生站起來。

他說，目前除石山部落產品，也有3位工藝師編織、木雕及皮雕作品展售，每週一早上9時開放到下午6時，7、8月暑假期間週六、日也會提供服務，希望遊客造訪、了解在地文創之美。

台東就業中心主任吳玉敏表示，石山部落計畫發展「編織村」，希望能為在地創造更多就業機會，也歡迎有意願加入明年度多元就業開發方案、培力計畫的社區、團體提出申請。

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