神農大帝好貼心 會考日遶境靜悄悄

2017-05-20 13:33

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市三重先嗇宮今舉行的神農文化祭遶境，剛好碰上國中教育會考日，特別在遶境路線行經三重高中、新北高中等考場時，在考場半徑100公尺範圍內「消音」，從原本鑼鼓喧天轉為無聲遶境，貼心舉動讓民眾讚聲！

先嗇宮董事長李乾龍表示，神農文化祭遶境活動邁入第17年，是新北市重要的宗教文化盛事，上午遶境70部車輛啟程，一同慶賀神農大帝聖誕，並為地方祈福，因今年遇上會考日，為不影響考生作答，今年特別通知遶境隊伍在考場周邊禁放鞭炮及使用擴音器，讓神農大帝靜悄悄地經過考場，同時保佑考生考試順利。

新北市民政局表示，今年針對7間在考試期間辦理大型活動的宮廟，都請當地區公所加強宣導，請宮廟在考試期間降低音量，避免使用擴音設備與鞭炮。