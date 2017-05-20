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國中會考社會、數學科偏簡單 體保生也喊：滿簡單
2017-05-20 13:38
〔記者蔡亞樺／台北報導〕國中會考今天登場，上午社會科、數學科稍早結束，對於今年考題，有些考生表示滿簡單的，社會科考題有背就有分，數學科題目也比學校模擬考簡單，有體保生說，平常比較不專注學業，但數學題目都還會寫，對成績有信心。
台北市金華國中張同學表示，數學題目難易度中等，非選題與部分選擇題的題型沒看過，要花點時間動腦筋計算，例如非選題第一題是計算投票，題目經過思考，但比學校模擬考試題稍微簡單。
北市龍門國中林同學則說，數學非選題比學校模擬考簡單，上課大部分老師都有教過，整體來說題目都不難。龍門國中王同學表示，社會偏簡單，但弱勢科目是理化、英文，所以很害怕「怕會爆掉（指考不好）」，
金華國中體保生林同學相當有信心地說，「還滿簡單的」，平時他並沒有把大多心思放在課業，但數學題目他都會寫，作答起來很順手，對成績有信心，至於社會科，他也認為不難。龍門國中王同學說，社會科考題與時事較無關，大部分題目都是有背就有分。
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