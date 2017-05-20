八卦寮贊助14年 病童騎馬治療結業開心又不捨

2017-05-20 13:17

［記者黃旭磊／高雄報導］2017馬術治療關懷課程上午結業，這是內政部前部長余政憲透過八卦寮文教基金會連續贊助14年，學童完成12週騎馬治療，體幹明顯打直。

臨床證實，馬術治療對腦麻、肢障、罕病及多重障礙有療效，不過，課程費用動輒2萬元起跳，一般家庭無力負擔，財團法人八卦寮基金會從2004年起贊助學費，已有168名學童於澳登堡馬術指導中心結業，家長對於效果深具信心。

余政憲、立法委員陳其邁、高雄市議員林芳如上午出席結業式，家長們憶及孩子先前被高大馬匹驚嚇，大哭不敢上馬，經過繞圈、打浪與跑步等課程，不捨地跟馬兒說再見，相約再續人馬情誼。

余政憲說，幾年來與樹人醫護管理專科學校物理治療科及屏東大學特殊教育學系進行產學合作，逐步建立專業團隊，看到馬背上的一張張笑顏，每一次都深深感動，學童從害怕哭泣到逐漸習慣，課程尾聲能聽到笑聲，祝福慢飛天使早日飛翔。

現場物理治療師表示，德國馬術復健已有百年歷史，研究顯示，讓腦麻孩童坐在馬背上緩步前進10分鐘，相當於1萬次身體按摩，馬匹步伐韻律可以誘發神經運動，對動作協調性、平衡感和關節活動度有很大幫助。