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手機響、撕試題本...會考竹市上午3件違規

2017-05-20  13:07

〔記者王駿杰／新竹報導〕106年國中教育會考今天登場，新竹市共有4個考場，上午考社會、數學，秩序良好，沒有重大違規，但新竹高工考場有一名考生在考社會時手機響鈴、新竹中學考場一名考生考數學時將試題本撕下一小角、新竹高商則是考生攜帶可量刻度的尺進入試場，以上3人均違規遭記點；新竹高工試務中心叮嚀，考生務必要牢記考場相關規定，別因一時疏忽，錯失好成績。

新竹中學試務中心指出，考數學時，一名考生將試題本撕下一小角（約10公分）當尺來畫，遭監考人員制止規勸，記點違規。

本次會考新竹市4個考場考生總數為5446人，新竹高工考場社會科缺考3人，1人違規、數學科缺考3人。新竹女中考場社會科缺考14人、數學科缺考10人。新竹中學考場社會科缺考13人、數學科缺考10人，1人違規。新竹高商考場社會科缺考6人、數學科缺考5人，1人違規。

有考生認為，無論是社會或數學，這次會考題目與模擬考相比，明顯較簡單，只要抓住基礎重點，要拿中高分不難。

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  • 106年國中教育會考今天登場。（記者王駿杰攝）

    106年國中教育會考今天登場。（記者王駿杰攝）

  • 106年國中教育會考今天登場。（記者王駿杰攝）

    106年國中教育會考今天登場。（記者王駿杰攝）

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