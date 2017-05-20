| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 生活

國中會考桃園區2.5萬考生上陣 缺考率0.87％

2017-05-20  13:03

［記者謝武雄／桃園報導］國中教育會考今天登場，桃園考區共有2萬5003名考生，上午考試有221人缺考，缺考率0.87％，其中特殊考場設在桃園啟智學校，共有164位考生，5位缺考，缺考率3.05％。

桃園區考場設在壽山高中、南崁高中、桃園高中、北科附工、陽明高中、武陵高中、新興高中、內壢高中、啟英高中、大園高中、大興高中、中大壢中、育達高中 、平鎮高中、六和高中、楊梅高中、大溪高中、龍潭高中等18所學校。

上午考社會科、數學，對於社會科考試，有考生覺得題目很難，但大部分考生認為是中間偏易，下午將進行國文科考試及寫作測驗。

廣告
  • 今天是國中會考首日，鈴聲響起時，桃園區考生往考場移動。（記者謝武雄攝）

    今天是國中會考首日，鈴聲響起時，桃園區考生往考場移動。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：國中會考桃園區2.5萬考生上陣 缺考率0.87％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.