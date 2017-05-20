國中會考桃園區2.5萬考生上陣 缺考率0.87％

2017-05-20 13:03

［記者謝武雄／桃園報導］國中教育會考今天登場，桃園考區共有2萬5003名考生，上午考試有221人缺考，缺考率0.87％，其中特殊考場設在桃園啟智學校，共有164位考生，5位缺考，缺考率3.05％。

桃園區考場設在壽山高中、南崁高中、桃園高中、北科附工、陽明高中、武陵高中、新興高中、內壢高中、啟英高中、大園高中、大興高中、中大壢中、育達高中 、平鎮高中、六和高中、楊梅高中、大溪高中、龍潭高中等18所學校。

上午考社會科、數學，對於社會科考試，有考生覺得題目很難，但大部分考生認為是中間偏易，下午將進行國文科考試及寫作測驗。