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苗縣老樹全面健檢 讓老樹長青
2017-05-20 12:44
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府考量老樹樹齡高，需要悉心照料，委託行政院農業委員會林業試驗所森林保護組團隊，替縣府列管的31棵老樹全面健檢，希望繼續保全老樹，讓老樹繼續長青。
苗栗長徐耀昌表示，老樹的存在象徵著地方耆老，擁有屬於自己的故事，另外，老樹歷經風雨，可以說是「自然界勇士」，經過世代歷練，才能茁壯成長成為今天大家所見的大樹。
另外，每棵老樹具有社區住民共同擁有的記憶以及對於地方文史的意義，還有其生態環境教育性，並可以成為物種棲息地，縣政府盡力維護保存老樹，延續老樹的生命。
苗栗縣政府指出，老樹健檢項目包含老樹資料建立、病蟲害診斷、棲地環境調查、土壤硬度測定、胸圍、空拍測樹冠幅、非破壞性測定木材腐朽等項目，全面性評估老樹健康情形，對於生長不佳老樹給予專業診治方向。
縣府農業處強調，目前列管的31棵老樹分布在縣內13鄉鎮，未來縣府將依照苗栗縣樹木保護審議會設置要點，針對縣內保護樹木認定、列管、廢止或移植、復育計畫等事項進行審議，希望老樹更茁壯、健康。
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