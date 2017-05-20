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博物館也「報隊」？ 台南館藏一次看好看滿

2017-05-20  12:43

〔記者黃文瑜／台南報導〕「一次可以逛15個博物館耶！」台南市政府今年首度舉辦台南博物館節，集結15個博物館及地方文化館的展覽精華，「集體出走」推出行動博物館攤車，讓民眾一次「看好看滿」，遊客直呼「真好玩」！

台南市長賴清德表示，台南共有42間大小博物館及地方文化館舍，是珍貴的文化資產，除了大家知道的奇美博物館外，還有與宗教相關的王船文化，學校博物館等都有豐富的內涵。

台南博物館節除了與學校結合，讓學生將所學發揮，展品活化各地長設的文化館，並舉辦一系列講座，同領域講師交流對談。最特別的是，將讓博物館「集體出走」，讓博物館不再是冰冷建築，拉近與民眾距離，未來一個月的假日，15個出走的博物館將出現在新光三越小西門、正興街、南紡購物中心及台灣文學館，民眾都可以大飽眼福！

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  • 台南市政府今年首度舉辦台南博物館節，集結15個博物館及地方文化館的展覽精華。（記者黃文瑜攝）

    台南市政府今年首度舉辦台南博物館節，集結15個博物館及地方文化館的展覽精華。（記者黃文瑜攝）

  • 行動博物館攤車。（記者黃文瑜攝）

    行動博物館攤車。（記者黃文瑜攝）

  • 行動博物館攤車。（記者黃文瑜攝）

    行動博物館攤車。（記者黃文瑜攝）

  • 15個出走的博物館將出現在新光三越小西門、正興街、南紡購物中心及台灣文學館。（記者黃文瑜攝）

    15個出走的博物館將出現在新光三越小西門、正興街、南紡購物中心及台灣文學館。（記者黃文瑜攝）

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