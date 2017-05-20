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大園海上龍舟賽登場 48隊競逐

2017-05-20  12:39

［記者謝武雄／桃園報導］將近百年歷史的大園海上龍舟競賽，暌違多年後，今天在竹圍漁港登場，吸引了48隊好手參加，其中，公開男子組、公開混合組各20隊，公開女子組則有8隊，今天將進行24場預賽，明天則進入複賽、決賽，最高獎金5萬元；除海上龍舟賽，也有趣味陸上龍舟嘉年華，可說是「海陸雙拚」。

桃園市長鄭文燦主持開幕儀式時指出，大園海上龍舟賽可追溯至日治時期，將近百年歷史，今年則是「海陸雙拚」，也是全國最先開賽的龍舟競賽，另主辦單位安排海龍王闖通關、端陽趣味競賽及懷舊柑仔店貨櫃市集等，讓民眾可以玩得盡興。

各組冠軍可獲得3萬元獎金、亞軍1萬5千元、季軍1萬元、殿軍5千，此外，各組前4名可參加循環賽爭取總錦標冠軍，另可獲得2萬元獎金，最高可獲得5萬元獎金。

活動期間，主辦單位安排機場捷運A10山鼻站、A11坑口站來往會場的免費接駁車，接駁時間為上午9點至12點，下午1點至6點。

鄭文燦說，市府將投入5.5億元進行竹圍漁港變身改造計畫，讓港區更開闊、明亮、清潔，未來會成為北部地區最好的觀光休閒漁港，也是距離桃園國際機場最近的「漁人碼頭」。

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  • 大園海上龍舟競賽，於竹圍漁港登場。（記者謝武雄攝）

    大園海上龍舟競賽，於竹圍漁港登場。（記者謝武雄攝）

  • 桃園市長鄭文燦主持大園海上龍舟競賽開幕儀式。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦主持大園海上龍舟競賽開幕儀式。（記者謝武雄攝）

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