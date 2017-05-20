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會考數學科 台中考生指整體難易度適中
2017-05-20 12:39
會考數學科，台中考生指選擇題數比去年多一題，但整體難易度適中。（記者蘇孟娟攝）
〔記者蘇孟娟／台中報導〕會考數學科結束，台中有考生指出，今年選擇題題數廿六題，比去年多一題，幸好計算數字均不醜，難易度適中；另有考生認為要考到A++，可能要很細心。
居仁國中考生李維林指出，今年選擇題題數比去年多一題，但幸好題目均算簡單，尤其歷屆考題常出現的「尺規作圖」，因屬於偏難題型，感覺「賺到」。
居仁國中考生黃子恩則另指出，題目中有一題計算題，要想像開根號、平方計算演算邏輯，算是很有創意的題目。
至於學生陳家葦則指出，題目難易度雖適中，感覺今年要拿A++要極細心，非選擇題的第一大題要估算候選得票當選機率，要靠邏輯分析力解題，另有一題估計值測量線段的題目，若考生有帶尺，就可以精確判斷，沒有尺的人只能概略衡量，應該均會有影響。
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