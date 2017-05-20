國中會考竹東高中試場1人帶手機進場

2017-05-20 12:31

〔記者黃美珠／竹東報導〕國中教育會考今天登場，新竹縣竹東地區清晨雖下大雨，但7點過後便停歇，所幸沒有耽誤學生、家長們赴考。

國立竹東高中試場1547名學生中，第1節社會科有12名考生缺考，緊接著上場的數學科則有14人缺考，考場整體秩序大致良好，但在考社會科時有名粗心的男同學，手機關機卻隨身帶入考場，經監考老師發現上衣口袋鼓鼓糾正，將通報主辦試務的學校討論是否違規處分。

竹東高中試務中心表示，為免造成不必要的困擾，學生應試時最好不要帶手機出門，也能專心準備進試場前的最後衝刺。

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