快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
國中會考登場 社會科看見台灣入題
2017-05-20 12:20
〔記者花孟璟／花蓮報導〕國中教育會考今天上午登場，花蓮考區上午共有3545名學生應試，上午第一節社會科，考生多認為考題靈活「比模擬考簡單」，難易度中等，紀錄片「看見台灣」也入題。
國中教育會考今天登場，花蓮考區上午第1節社會科缺考42人、第2節數學缺考40人，無人違規，第一節社會科考完出場後，學生對考題評價「難易度中等」，花蓮宜昌國中考生陳宜遠說，考題較無最近的時事題目，印象最深的考題是公民科題目中，紀錄片「看見台灣」入題，敘述紀錄片使用空拍機拍攝，需修改「航空管理法」，考題「轉了個彎」提供彈劾官員、提出不信任案、執行法律、解釋法令等四個選項，哪一個比較接近立法院職權。他說，這題自己粗心選錯答案，有點懊惱。
花崗國中考生洪庭薇說，題目不會死板、不會太多背誦題，前面的題目較簡單，但後面的題目需要花時間思考，比如有一題考各大洲人口分布，以方格圖標示不同顏色來表達人口分佈情形，因為圖案顏色不太明顯，會不知道怎麼選，需要慢慢看才能理解。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 私地種蜀葵 打造一丈紅花海
- 愛女戒毒大學畢業 巨星嗨當貼身攝影師
- Kingsmill 錦標賽》落後3桿 龔怡萍並列第8
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 高中畢業打中職 元老級的開示
- 伊朗總統大選投票踴躍 兩度延長投票時間
- 網球》今晚6時爭冠軍戰門票 「辛然配」羅馬女網4強出擊
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
- 曾沛慈自導自演 嬌喘催票
- 閨房情趣只准打屁股 小S自嘲打臉會…
- 「520嫁給我！」八德戶所40對新人預約登記
- 蝦味先、正露丸下架 花縣議員：還買得到
- Kingsmill錦標賽》第2回合 龔怡萍上升到並列第3
- 向習近平喊話 蔡英文：兩岸和平才是新課題
- 世大運主題曲創作團體 閉幕演出改開幕
- 天皇退位法案 日內閣通過
- 母愛！ 流浪狗擋警車 拜託警察救救受傷幼犬
- 竹東堆置4千噸垃圾 27日前清除千噸
- 世大運》高球男隊成軍 女隊等旅外回音
- 體重是一般猴子3倍 泰國25公斤肥猴遭強制減肥
- （影音）豬哥亮今下午做頭七 安心亞眼眶泛紅悼念
- 日職最多╱30而立巨人軍 11人等「岱」升一軍
- 【小繆思】被偷走的零件
- 護理之家大火 傳6號床邊有不明燒融現象
- 社論》期待執政漸入佳境、在野脫胎換骨
- 恆春最大安養機構／火警當時少2人 護病比不符規定
- 艾咪半路認媽 71歲喜劇天后《搶救千金》成功
- 繽紛艷陽假期 網紅必吃下午茶
- 巷道紅線一國兩制 苗市消防車實測
- 釜山影展推手金智奭猝死坎城 享年57歲
- 跟友人買中獎發票 她領獎才知假的被送辦
- 今日NBA季後賽戰績
- 20勝 20救援 史博威、陳禹勳拚史上第3次
- 勃起9公分怕「保險套滑掉」 微G男找到一片天
- 國中會考嚴防停電 緊盯亮度檢測
- 偷遍大高雄路燈開關 假工人被圍捕到案
- 川普再被爆 對俄官員形容FBI局長是「瘋子」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國中會考登場 社會科看見台灣入題
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分