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國中會考登場 社會科看見台灣入題

2017-05-20  12:20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國中教育會考今天上午登場，花蓮考區上午共有3545名學生應試，上午第一節社會科，考生多認為考題靈活「比模擬考簡單」，難易度中等，紀錄片「看見台灣」也入題。

國中教育會考今天登場，花蓮考區上午第1節社會科缺考42人、第2節數學缺考40人，無人違規，第一節社會科考完出場後，學生對考題評價「難易度中等」，花蓮宜昌國中考生陳宜遠說，考題較無最近的時事題目，印象最深的考題是公民科題目中，紀錄片「看見台灣」入題，敘述紀錄片使用空拍機拍攝，需修改「航空管理法」，考題「轉了個彎」提供彈劾官員、提出不信任案、執行法律、解釋法令等四個選項，哪一個比較接近立法院職權。他說，這題自己粗心選錯答案，有點懊惱。

花崗國中考生洪庭薇說，題目不會死板、不會太多背誦題，前面的題目較簡單，但後面的題目需要花時間思考，比如有一題考各大洲人口分布，以方格圖標示不同顏色來表達人口分佈情形，因為圖案顏色不太明顯，會不知道怎麼選，需要慢慢看才能理解。

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  • 國中教育會考登場，花蓮考區共3545人應試，缺考42人。（記者花孟璟攝）

    國中教育會考登場，花蓮考區共3545人應試，缺考42人。（記者花孟璟攝）

  • 國中教育會考登場，花蓮今天上午下雨，學生冒雨排隊等候進入試場。（記者花孟璟攝）

    國中教育會考登場，花蓮今天上午下雨，學生冒雨排隊等候進入試場。（記者花孟璟攝）

  • 國中教育會考花蓮考區，上午花蓮縣教育處長劉美珍等人員巡視考場。（記者花孟璟攝）

    國中教育會考花蓮考區，上午花蓮縣教育處長劉美珍等人員巡視考場。（記者花孟璟攝）

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