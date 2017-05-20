國中會考今登場 宜蘭33名特殊生應試

2017-05-20 12:24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國中教育會考今、明2日登場，今年宜蘭縣會考由國立蘭陽女中主辦，全縣共有5195名考生應試，比去年少了700人，其中有33人申請特殊考場，分別在縣內8個考場應試，以羅東高中有考生因肢體障礙，需使用特殊桌椅應試，羅東高工有學生最近暈眩症加重，需要躺臥作答，較為特殊。

國中教育會考宜蘭縣考場分別設於頭城家商、宜蘭高中、蘭陽女中、宜蘭高商、羅東高中、羅東高商、羅東高工及蘇澳海事，蘭陽女中表示，今年與去年一樣，學生在考英聽時，要注意考完後，只有30分鐘的準備時間，接著就須馬上再進入考場，千萬別離考場太遠，以免趕不及下一場的考試。

蘭陽女中表示，今年共有33名學生申請特殊考場，羅東高中有考生因肢體障礙，需要較低的特製桌椅應考；羅東高工則有學生受暈眩症所苦，最近症狀又更加嚴重，可能需要躺臥作答，先前都已安排好考場，以電話聯繫學生、家長確認試場符合需求。