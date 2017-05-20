快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
國中會考今登場 宜蘭33名特殊生應試
2017-05-20 12:24
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國中教育會考今、明2日登場，今年宜蘭縣會考由國立蘭陽女中主辦，全縣共有5195名考生應試，比去年少了700人，其中有33人申請特殊考場，分別在縣內8個考場應試，以羅東高中有考生因肢體障礙，需使用特殊桌椅應試，羅東高工有學生最近暈眩症加重，需要躺臥作答，較為特殊。
國中教育會考宜蘭縣考場分別設於頭城家商、宜蘭高中、蘭陽女中、宜蘭高商、羅東高中、羅東高商、羅東高工及蘇澳海事，蘭陽女中表示，今年與去年一樣，學生在考英聽時，要注意考完後，只有30分鐘的準備時間，接著就須馬上再進入考場，千萬別離考場太遠，以免趕不及下一場的考試。
蘭陽女中表示，今年共有33名學生申請特殊考場，羅東高中有考生因肢體障礙，需要較低的特製桌椅應考；羅東高工則有學生受暈眩症所苦，最近症狀又更加嚴重，可能需要躺臥作答，先前都已安排好考場，以電話聯繫學生、家長確認試場符合需求。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 高雄旅展開幕 首日逾7萬人參觀
- （影音）豬哥亮今下午做頭七 安心亞眼眶泛紅悼念
- 農路「改善」 截直取彎、無法會車
- 員林市路邊停車 今起開始收費
- 「蝦味先」88歲老董應訊痛哭 500萬交保
- 桃猿6連勝 銅牆鐵壁封悍將
- 夏妝放電眼彩 輕抹服貼光透
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
- 愛女戒毒大學畢業 巨星嗨當貼身攝影師
- 全國小學田徑賽 逾7百好手競技
- 球迷當鍵盤柯南 抓包A-Rod避孕筆記
- MLB》拿波里、蓋洛開轟打老虎 遊騎兵明挑戰隊史11連勝
- 燦坤夏日空調節 10年保固─場勘服務選購合適機種 指定品牌送智能冷氣遙控盒
- 私地種蜀葵 打造一丈紅花海
- 焦點評論》沒老Ｋ說話的份
- 努力學習對抗腦麻 邱纖婷錄取彰師
- 影迷醉了！宮崎駿徵人又寫這4個字
- 郝龍斌基隆投票 強調有信心
- 大林老藥舖 600萬打造中藥文物館
- 羅馬女網賽》紅土6連勝 辛然配晉4強
- 馬桶裡有蛇！ 嚇壞如廁大嬸
- 繽紛艷陽假期 網紅必吃下午茶
- 藍選黨魁 竹東鎮黨員踴躍投票
- 抗議啦！ 控宏達電強迫特休 勞團廠房前舉白布條
- 今日MLB戰績
- 節能補助廠商誘報假帳 18社區涉案
- 亞曼尼縱容毒趴 高市府鐵腕廢照
- 澳洲身障團體補助金 竟被幽浮團體領走
- 自由廣場》速食政策 三個混亂
- 曾沛慈自導自演 嬌喘催票
- 林奕含狼師案扯出陳子璇遭性騷 高國華護妻酸爆了
- 人物專訪-鄭麗君接掌文化部 搶時間做事
- 分享田園城市成果 北市明辦共餐派對
- 國民黨主席今改選 吳洪郝激戰
- 【人生小景】驅魔神探
- 網球》今晚6時爭冠軍戰門票 「辛然配」羅馬女網4強出擊
- 20勝 20救援 史博威、陳禹勳拚史上第3次
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國中會考今登場 宜蘭33名特殊生應試
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分