文化古都新指標 台南西市場古蹟修復動工
市定古蹟西市場修護工程開工。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南文資保存版圖再擴張，市定古蹟西市場、香蕉倉庫，市府歷經十多年努力，終獲中央挹注近億元經費，取得地方共識，今日啟動修復工程。
今天動土典禮由市長賴清德，在中正里長陳建及立委葉宜津、黃偉哲、林俊憲及議員與淺草新天地自治會見證下，敲下動土典禮第一槌，祈求為期2年的修復工程平安順利，同時象徵敲響古蹟修復後即將重現的中正商圈榮景。
位於中正路及國華街商圈的「直轄市定古蹟西市場」又稱「大菜市」，日治時期南市娛樂與民生用品中心，是當時南台灣最具規模的現代化市場，也是南市迄今碩果僅存的明治時期現代化公有市場，除整體構造形制具相當價值外，更是台南人日常生活中最深刻的記憶指標之一。
西市場旁的「原臺南州青果同業組合香蕉倉庫」同為市定古蹟，也與西市場一同見證了市場在數十年歲月中的起落興衰。
賴清德表示，古蹟修護工程與地方溝通協調困難度不低，在各局處與地方民代積極奔走折衝下，終於順利啓動，期盼未來修護完工，成為繼林百貨之後的新地標。
市場暨原臺南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程，有別一般古蹟修復案，除了施工經費與修復範圍龐大外，因區域環境屬性特殊、往來遊客車輛眾多、古蹟緊鄰西門商場與西門市場，施工腹地與作業動線都面臨高度限制及挑戰。
由於牽涉現地住户及攤商權益，中央同意補助近億元修復經費，但也要求一年內完成協商，否則將收回經費。
文化局長葉澤山表示，多次研議終於催生以「攤商就近安置」、「通道維持現狀」為原則，「分區施工開放」策略，通道仍維持1．5米寬，住户配合淨空，對攤商與店家的衝擊降到最低。
文資處表示，西市場整體修復工程總經費1億8千萬元，工期2年，預計108年5月竣工。
修復範圍包括「西市場本館北翼、中央、東翼棟」、「香蕉倉庫」及「外廓賣店」等共3區5棟。第一階段為「本館北翼棟」與「本館中央棟」，第二階段則為「本館東翼棟」、「香蕉倉庫」及「外廓賣店」。
兩古蹟修復後將銜接府城人文經濟軸帶、林百貨、孔廟文化園區與台南市美術館，形成兼具都市觀光、人文藝術、文資保存的複層中心。
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