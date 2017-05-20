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遇到國中會考 百年宮廟「寧靜遶境」超貼心

先嗇宮神將。（資料照，記者李雅雯攝）

2017-05-20  12:14

〔即時新聞／綜合報導〕今天是全國九年級生最重要的日子，也是250年歷史新北先嗇宮的神農文化祭。先嗇宮為了不干擾考生，特別規定不放鞭炮、不使用擴音器，隊伍靜音以保佑考生順利，相當貼心。

《蘋果日報》報導，一反宮廟遶境時的熱鬧景象，先嗇宮董事長李乾龍表示，為了不干擾考生，今年特別通知所有遶境隊伍禁放鞭炮與使用擴音器，也相信神明安靜地經過考場可以保佑考生考試順利。

報導指出，民政局宗教禮俗科科長藍品畯表示，已製作「考試進行中，請勿使用擴音設備」、「請勿燃放鞭炮」等手舉牌，讓先嗇宮遶境途經三重高中、新北高中、三重商工與東海高中4處會考場地時，能兼顧考生權益。

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