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國中會考 竹縣1考生手骨折由老師代騰

2017-05-20  12:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國中會考今起舉行2天，新竹縣有5所高中設置考場，共6290名考生；其中，竹北高中上週接獲一名考生臨時傷病，手骨折無法書寫，校方特別加開一間試場，請監考老師協助代騰答案，以維護應考權益。

新竹縣考場分設於竹北高中、義民高中、竹東高中、關西高中、新竹高中等5校，總計161間應考教室；除了辛苦陪考的家長們，各校都派出服務團隊，為考生加油打氣。縣府教育處表示，除了少數忘帶准考證和缺考，上午應考情形平順。

應試中心表示，竹北高中有5名考生申請不吹冷氣，校方為他們另外開闢一間試場；至於有考生臨時通知罹患流感，因流感非法定疾病，原則上全國統一請考生戴口罩、穿外套留在原試場應試，除非考生咳嗽等情況嚴重，干擾其他人作答，才會另闢試場應變。

教育處說，今天上午考社會及數學，下午考國文及寫作測驗，21日上午考自然、英語閱讀及英語聽力，提醒考生要記得攜帶應考工具及准考證，遵守考場規定，維護自身權益。

教育處表示，會考後，6月9日起到23日，每天上午9點到下午4點30分，該處邀請14名適性入學宣導委員輪值，提供學子及家長免試入學志願選填電話諮詢服務，希望幫助學生選擇最適合的生涯進路。

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  • 國中會考今起舉行2天，新竹縣有5所高中設置考場，共6290名考生。 （記者廖雪茹攝）

    國中會考今起舉行2天，新竹縣有5所高中設置考場，共6290名考生。 （記者廖雪茹攝）

  • 國中會考除了辛苦陪考的家長們，各校都派出服務團隊，為考生加油打氣，圖為新竹縣成功國中陪考區佈置的金榜提名許願牆。（記者廖雪茹攝）

    國中會考除了辛苦陪考的家長們，各校都派出服務團隊，為考生加油打氣，圖為新竹縣成功國中陪考區佈置的金榜提名許願牆。（記者廖雪茹攝）

  • 國中會考今起2天舉行，新竹縣有5所高中設置考場，共6290名考生，圖為家長陪考情形。（記者廖雪茹攝）

    國中會考今起2天舉行，新竹縣有5所高中設置考場，共6290名考生，圖為家長陪考情形。（記者廖雪茹攝）

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