護樹團體不滿大巨蛋移樹嗆柯P 柯：我也不喜歡蓋

2017-05-20 11:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕響應5月22日「國際生物多樣性日」，台北市長柯文哲今出席生態保育活動，但活動才剛開始，松菸護樹團體便突然闖進抗議，但迅速遭優勢警力壓制。會後柯坦言有嚇一跳，他也不喜歡蓋大巨蛋，但有時候很為難，既然訂立了規則，他（遠雄）也都遵守SOP，總要照規矩走。

遠雄公司近期收到台北市政府批准公文，準備開始移植大巨蛋周圍33棵行道樹，讓松菸護樹團體政策組長游藝等人不滿，上週還一度「抱樹抗議」，場面僵持不下。

台北市政府與七星保育基金會今在信義公民會館，舉辦「2017台北自然生態保育活動」，市長柯文哲、環保署長李應元和台北市議員簡舒培皆出席。開場表演才剛結束，松菸護樹團體政策組組長游藝等3人突然闖進抗議，其中一位抗議民眾還衝上舞台，距離柯文哲只有幾步之遙。

會後受訪時，柯表示有嚇一跳，但不忘幫活動宣傳，笑稱「沒辦法，這就是生物多樣性」。柯指出，移樹有標準作業程序（SOP），但既然訂規則，對方也遵守SOP，總要照規則走吧。

柯更直言，他也不喜歡蓋大巨蛋，但要找到法律上的理由，正在等遠雄進來走環評跟都審，可是「如果人家都照規矩你怎麼辦，你也沒他辦法。」

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