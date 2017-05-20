屏東小一生6成有蛀牙 潔牙大賽盼逆轉齲齒率
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府教育處從學生健康檢查結果發現，縣內國小1年級學童102年至104年，齲齒率從47.78％逐年上升到60.84％，相當於每10名學童中就有6人蛀牙，今天與屏東牙醫師公會聯手舉辦潔牙比賽，希望從落實潔牙開始，逆轉齲齒率。
「屏東地區國小學童潔牙比賽」在仁愛國小登場，共有18支隊伍、180名學童競逐全國總決賽代表權，參賽學童除了要先進行口腔知識測驗，還需在吃東西後，使用牙線及牙刷清潔牙齒，過程中由牙醫師檢核操作方式是否符合標準，並檢視牙菌斑殘留情形。
參賽學童透露，平常因為要趕著上課，沒有像比賽刷得那麼仔細，尤其參加比賽有點緊張，也刷得特別認真，以後會養成勤刷牙的好習慣。
屏東牙醫師公會理事長劉振聲表示，「預防勝於治療」是眾所皆知的觀念，但在口腔預防方面，卻逐漸被人們淡忘，希望透過競賽活動與校內教學雙管齊下，教授小朋友正確的潔牙步驟，讓學童養成良好的口腔衛生習慣，降低齲齒率。
教育處指出，今年活動共有來自屏東市、恆春、春日、琉球、獅子、東港、里港、鹽埔、內埔、高樹等18支國小隊伍，各校推展口腔保健工作別具創意。像是東港東興國小，16年來禁止學生帶零食到校，學校也沒有福利社，由學長姐帶著學弟妹學習貝氏刷牙及牙線的正確操作，且進行餐後牙菌斑檢查；內埔富田國小則結合美和科大護理系，和內埔國中營養師設計行動劇，用淺顯易懂的方式進行口腔衛教；黎明國小則透過創意舞蹈比賽，來加深學童潔牙知識。
屏東縣牙醫師公會也提醒，家長應以身作則，培養孩子餐後及睡前潔牙的習慣，孩子蛀牙除了咬合面外，牙齒鄰接面蛀牙也很常見，因此一定要用牙線清潔，孩子們喜歡吃黏性強、高糖分、太精緻的食品，像是巧克力、蛋糕、餅乾、軟糖等，但這些容易黏在牙齒表面的零食應儘量少吃，另外有的孩子喜歡把東西含在嘴巴裡，很久才嚥下，這也是不良的習慣，因為食物發酵會產生酸，處在這樣的環境中，牙齒容易受傷而蛀牙。
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標題：屏東小一生6成有蛀牙 潔牙大賽盼逆轉齲齒率
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