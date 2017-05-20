國中會考社會科 匯率、長照、新住民等時事入題

106年國中教育會考20日上午登場，首日考試科目為社會、數學、國文與寫作測驗共4科，大批考生一早就到考場備戰，進行最後衝刺。（記者黃耀徵攝）

2017-05-20 11:46

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考今登場，首節考社會科，教育部國教輔導團老師分析，今年試題重視圖表的資料運用，評量學生解讀圖表的能力，總考題有63題，一半是圖表題，包括匯率影響日本觀光客來台、性別刻板印象、長照、新移民等時事入題，出題貼近真實生活，具有多樣性和活潑性，具鑑別度。

新北市福營國中公民老師卓旻寧舉公民科第15題為例，該題以4則廣告台詞傳達訊息，評量學生是否了解何謂性別刻板印象，第1則廣告是男女需求大不同，所需的營養也不同；第2則是買靈芝孝順父母，第3則是為照顧老婆，買了某一品牌洗衣機，第4則廣告則是居家生活保全。

新北市中平國中地理老師賈生玲舉第59題為例，該題用台灣的電線桿或配電箱的編碼「電力座標」，即電線桿藍色編碼，包括英文字母和數字，以座標方式標示在台灣地圖上，給了電線桿號碼D，要考生對照判讀是那個縣市，考生只要有台灣縣市地圖概念，要正確答題並不難。但賈生玲直呼，「沒想到能拿來做命題的素材。」顯示出命題的生活化，學生要有轉譯圖表的能力。

賈生玲也舉第1題新住民為例，該題以新住民為取材，我國的新住民人數已超過50萬人，學生需從政府建置的數位資訊平台網頁內容，判斷最有可能涵蓋那些國家的語言，此題與時事相結合；另地理第48題則取材長照，以陪伴商機取材，學生需透過題幹中的文字，如長期照護、專屬旅遊、到府清潔、就醫接送等，判讀人口金字塔中的人口結構是如何轉變。

高雄市明義國中歷史老師陳莉婷表示，考生只需有耐性看完題目，取出關鍵字即可回答，以第54題為例，該題是跨科題，同時取材歷史和地理，某國蔗糖業因鄰國美國制裁，蘇俄伸出援手而興盛，了解蔗糖業興衰要對照於冷戰時期的國際局勢，反映歷史科現場教學也重視學生讀地圖的能力。

另外，今年試題取材結合時事，著重知識的實用性，例如第47題以交通部觀光局宣傳由日本藝人拍攝的台灣觀光影片期間卻逢匯率波動，評量學生是否了解匯率變動與日本人來台旅遊意願間的關聯性。

教育部次長林騰蛟表示，社會科共有24萬3564人報名，缺考2670人，缺考率1.1％，到考率98.9％。

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