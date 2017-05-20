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慈濟全球浴佛 菲國民眾感念「Love From Taiwan」

2017-05-20  11:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕在「I will follow you」帶動唱的歌聲中，菲律賓民眾唱出對台灣的感恩心，在菲國的奧莫克、獨魯萬、馬利僅等地，慈濟共舉辦3場浴佛大典，吸引上萬民眾參加，在風災之後，更顯祥和及平靜。

幾場浴佛大典除了懷者感恩台灣的心情，也響應環保，表演節目上使用盛產的竹子當鼓棒、飲水機的寶特瓶當成鼓、回收的玻璃瓶當樂器，不只體現「Love From Taiwan」的感恩心，也展現奉行環保的態度。

慈濟基金會表示，在馬利僅那市，500多位曾為風災受災戶的鄉親，從邀約、彩排、釘地標，共於10個戶外場地彩排36次，為成就浴佛圖騰，也貼了超過1萬2千個地標，3萬3千個鐵釘做記號，這場帶動一萬多人的浴佛大典，所有參加浴佛的人來自四面八方，每個步伐整齊劃一，展現合和之美。

因風災與慈濟結緣的聖馬刁鎮長狄亞斯（Mayor Cristina Diaz）全程參與。身為天主教徒的她感念，當面臨最困難的時候，慈濟是第一個伸出援手，給我們滿滿的愛。

同樣在奧莫克、獨魯萬，也在體育館舉辦了2場大型浴佛，當地在風災後感受到環保的重要，以壞的鍋子當作鐘，用飲水機的大寶特瓶當鼓，並用當地盛產的竹子當鼓棒，更用回收玻璃瓶當樂器，唱著自己編寫的環保歌，帶動眾人響應環保。

慈濟基金會表示，因天災造成的災害，更能讓人感受到愛護大地的重要。慈濟志工在災後帶動以工代賑，除了儘速復甦當地，長期陪伴，更帶入環保、助人、孝親的概念。浴佛，是為反觀自己內心的佛性，因受助而投入志工的鄉親，不僅能回饋社區，也能帶動當地環保、助人的善效應。

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  • 浴佛大典中，民眾以回收物當作表演器材，體現環保。（慈濟基金會提供）

    浴佛大典中，民眾以回收物當作表演器材，體現環保。（慈濟基金會提供）

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