豐年祭、看金針花海... 台鐵今夏推6趟郵輪式列車旅遊
2017-05-20 11:06
台鐵今夏推6趟郵輪式列車旅遊，可參加豐年祭、看金針花海。（圖：台鐵局提供）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕暑假將至，台鐵局今年7到9月推出6趟不同特色的郵輪式列車旅遊行程，不論2天1夜或3天2夜都有，除以往有推過的既有行程外，這次特別新增泰雅文物館、十鼓花創「定目劇」－洄瀾鼓動、花蓮縣原住民族聯合豐年節、吉籟獵人學校、富興鳳梨酥DIY等多樣化旅行行程；每人最低6200元起，第一趟7月22日、23日行程旅客可於5月22日起訂票。
台鐵局今年夏天所推的郵輪式列車旅遊行程，除新增行程外，將走訪悠遊伯朗大道、赤科山金針花海、富源蝴蝶谷、花蓮賞鯨、夜宿海生館、搭乘阿里山森林鐵路至奮起湖、福隆站、池上竹筏季、知本森林遊樂區、布農部落文化園區、台東原生應用植物園等。
今夏6趟郵輪式列車行程中，包含7月22日、23日北部出發前往花蓮參加原住民豐年祭、獵人體驗行程；8月5日、6日北部出發前往東海岸參加音樂會，品嘗原住民美食、體驗池上竹筏行程；8月18到20日中部出發前往花蓮看金針花海、到富源蝴蝶谷賞蝶及前往花蓮賞鯨行程；8月26到28日北部出發則是前往追分站、西勢站等知名小站，晚上夜宿海生館，再到阿里山搭小火車；9月9日、10日是北部出發前往蘇澳冷泉、赤科山看金針花海、花蓮賞鯨行程；9月23日、24日同樣是北部出發，不過是前往南部及東部地區景點，將走訪南州糖廠、知本森林遊樂區、布農部落文化園區、蓮池潭風景區等地。
台鐵局表示，郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人陪同及導覽等，對於平日忙碌無暇規劃旅遊行程的民眾，應是一項不錯的選擇。有關訂票及詳細行程資訊，民眾可上台鐵局官網－郵輪式列車專區查詢。
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