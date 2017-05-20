考生有佛腳可抱！ 居仁國中老師坐鎮「解題區」

2017-05-20 10:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考今日登場，上午第2節考數學科，由於是不少學生害怕的科目，台中市居仁國中特地在考生休息區開闢「解題區」，不少學生把握最後一刻找老師釋疑，學生說，有助專注，不分心。

居仁國中今年考場設在台中家商，上午9點40分完成第1節社會科考試後，考生可休息到10點20分再進考場拚第2節數學科考試，由於數學科屬平時累積功力驗收的科目，考生考前的複習也多有無從下手之感，居仁國中鼓勵學生考前複習，避免聊天分心，特地在考場開闢「解題區」，請老師坐鎮，鼓勵學生把握最後一刻練習，若發生有疑問，可及時找老師釋疑。

上午社會科考試結束，準備數學科考試期間，解題區果然吸引不少學生來找老師求救，面對學生的問題，老師多半會先引導讓學生陳述觀念，發現學生邏輯不順時，再針對學生的「盲點」開釋，然後再抓緊時間複習相關概念。

找老師釋疑的學生說，反正數學要複習的範圍太大，加上緊張心慌，實在不知從何複習起，找老師問問題有助專心不胡思亂想，「真的很有幫助」；另有學生說，萬一獲老師及時釋疑的題目真的考出來，就「賺很大」。

居仁國中說，各科考試前「解題區」均會派各科老師坐鎮，隨時提供學生考前指導，盼穩定考生心情。