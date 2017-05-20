會考社會科 考生認題目中間偏易 死背題不多

2017-05-20 10:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考今日上午第一節考社會科，台中市居仁國中多名考生指今年考題中間偏易，多屬基本觀念題，有人認為死背資料沒用，除少數考國共時期的年代是較細的題目外，其餘只要會活用觀念就能順利答題。

居仁國中學生陳家葦說，今年題目中間偏易，多是活用觀念的基本題，感覺死記資料沒用，但也有考一題國共時期的年代，就屬少數背誦題，且考的年代極細。

最近空拍機影響飛安或安全議題引起討論，也在社會科入題，但考生多反映，只要讀公民科的空拍機應用與法律關係，不難作答。至於地理有不少國家地圖題，陳家葦說，題目不會為難考生要極細的資料，只要懂該國家基本產業，均不難作答。

居仁國中學生黃子恩與李維林另指出，有一題漫畫題，讓主角慢跑經過的親屬排序，選直系親屬與旁系親屬的排序題很有趣且題目簡單，寫來很開心。