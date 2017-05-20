蔡政府上任滿週年 全校協：教育戰略失焦
〔記者林曉雲／台北報導〕總統蔡英文上任今天屆滿週年，全國中小學校長協會今天發出聲明，理事長翁慶才表示，全校協對蔡政府一年來的教育總評是，政府拚教育戰略失焦，戰場開太多，無法做出好政策。第一線中小學校長有三悶：行政大逃亡，拖垮教學；教師工會協商，校園對立紛擾；年金改革教師延後退休，人力老化。盼蔡政府靜下心廣納雅言，排定政策優先順序。
翁慶才表示，學校行政荒，拖垮教學，目前只見到台南市等地方政府嘗試開出解方，教育部繳了白卷。例如在超額教師「後進先出，斷活水」的潛規則下，新進教師勢必成為被犧牲的「人球」，年年換校，師生皆苦，台南保障行政教師免超額，有助於紓解行政荒的問題。
另外，受少子化、年金改革雙重影響，翁慶才表示，國中小學老師的年齡逐年增加，許多教師往後延到60歲退休，年改後教師退休年齡延後，校園資深老師的比例逐年攀升，將成為阿公阿嬤級新的隔代教育，令人擔憂。
翁慶才指出，對退休生活保障感到惶恐，對政府沒有信賴感，擔憂5年後又再改一次，因此包括台南市今年國小就有229位教師放棄退休，教師甄選名額也較105年少了大約100人；宜蘭縣也是如此，今年60位老師申退，約三分之二撤回，原本今年要再甄選新老師，也因此取消，如果是好老師、好主任、好校長，延退未必不好，令人擔心的是，不進修、不成長、不活化教學的人，占據工作位置不敢退，新血輪進不來，使教育問題雪上加霜，如何避免影響教學品質，需要蔡政府未雨綢繆謀，提早因應。
翁慶才也表示，教師團體協商問題最棘手，依據現有宜蘭縣團協版本，寒暑假只肯到校兩天；還包括「一校兩制」的禁止搭便車條款，讓「工會會員享有最惠國待遇」；台中市教師團體反對公開觀課，進而向勞工局提出調解獲得同意，去年引發家長團體痛批「台中市開教育倒車」。
翁慶才肯定小英政府在上任後，將層級拉高到行政院，進行跨部會協商，試圖降低對中小學校園的衝擊，有做出一定努力，但政策方向即使是對的，行政院對於教師團體協商的跨部會協商，會議記錄至今尚未解密，應該公開，也應廣納各界看法，增加相關團體代表的參與，不可閉門造車，尤其家長參與團體協商的監督權益更該被保障，團體協商不能只談教師權利，更應訂定「權責相符」的團體協商（定型化）版本；《工會法》、《教師法》應同步修法，讓校園早日安定。
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標題：蔡政府上任滿週年 全校協：教育戰略失焦
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