英特爾科展傳捷報 首有高職生參賽獲獎
〔記者林曉雲／台北報導〕素有科學奧林匹亞之稱的美國英特爾國際科技展覽會傳回捷報，我國6名學生大放異彩、為國爭光！國立台灣科學教育館選拔13名學生、9件作品代表我國參展，今年共有79個國家、超過1700位學生、1300件作品參賽，在經過激烈的競爭後，我國學生從眾多參賽者中脫穎而出，於台灣時間今日凌晨2時在美國加州洛杉磯舉辦頒獎典禮，6名學生獲得4項大會獎、1項特別獎，展現豐碩成果。
高雄市私立中山工商學生葉家宇，以「紙電路印刷機研發及其運用於教學之可行性分析」作品獲得大會內嵌式系統科三等獎，他的作品於56屆全國中小學科學展覽會即受到相當大的矚目，陸續經過台灣國際科展參賽的經驗及淬鍊，此次奪下大會三等獎。
科教館館長朱楠賢表示，葉家宇是我國第一位高職學生代表台灣參賽並獲獎的學生，能在世界頂尖的高中生中脫穎而出，相當不容易。
葉家宇的內嵌式系統科研究作品，是研究開發一種新型印製技術，將金屬箔穩固附著於一般紙張上，使一般紙張得以局部導電，進一步應用於電路佈局測試、柔性電路板開發及教具上，並以此技術開發紙電路印刷機，紙電路印刷機從生產過程到最後印製出的電路板，都較傳統製程便宜、環保且快速，操作的流程也相對簡單，無相關背景的使用者也可以透過它輕易生產出電路板。
朱楠賢指出，參賽學生代表於出國前不斷自我精進與學習，在台大教授林榮耀院士及多位教授的協助及指導下，從研究方法及科學專業內容，到英語口語表達的挑戰、認識國際禮儀等的培訓，使得同學進入國際舞台能更自信的展現自己的作品。今日亮麗的成績，除了同學的努力，更要感謝多位教授不辭辛勞的協助。
得獎名單如下：高雄市私立中山高級工商職業學校學生葉家宇，以「紙電路印刷機研發及其運用於教學之可行性分析」作品獲得大會內嵌式系統科三等獎；北一女中學生林芮吟以「平面圖的四元列表著色」大會數學科三等獎；北一女中學生陳怡臻和吳允晴以「透明有機發光元件」作品獲大會化學科三等獎。
台北美國學校學生黃得嘉以「葉酸缺乏及葉酸補充調控乳癌細胞轉化成癌幹細胞並促進體外腫瘤形成」作品獲大會生物醫學與健康科學科大會四等獎；台南女中學生莊沅蓉以「翻轉塗色驚嘆號」作品獲美國數學學會三等獎。
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標題：英特爾科展傳捷報 首有高職生參賽獲獎
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