05/20 各報重點新聞一覽

2017-05-20 06:36

自由時報

獨董「綠退藍上」張善政領千萬

股東會旺季到，上市櫃公司獨立董事出現「綠」退「藍」進的政黨輪替！前行政院長張善政是今年獨董大熱門，包括華邦電、宏碁都找他，台灣大更找他直接出任常董；台灣大也推舉前國發會主委管中閔任獨董；前文建會主委盛治仁將出任台泥獨董；馬前總統醫療小組召集人張珩之弟、曾任財政部政務次長的張璠被中華工程推薦任獨董，這可說是他出任獨董的首次經驗。

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安養院夜半起火 4死

屏東縣恆春鎮南門護理之家昨晨4點48分突然起火，一百五十名患者在照護人員協助下緊急撤出，起火點208號病房的四名患者則來不及逃生死亡，另有55名患者分別受到燒燙傷及嗆傷，由於火勢兇猛迅速，不排除人為縱火。

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黑心鮑魚 逾萬公斤過期改標賣

又是吹哨者建功！台中市衛生局日前接獲檢舉，昨天前往台中市南屯區宏碩海產公司偵查，發現宏碩涉嫌將五月五日已到期的一萬二二九○公斤冷凍鮑魚換標，將保存期限延後一年到明年五月，另也發現已經逾期的「冷凍割背白蝦仁」產品六四八公斤，台中地檢署昨傳喚宏碩曹姓負責人後，認定曹涉嫌違反食安法，裁定四十萬元交保。

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蘋果日報

不甩中監「5不」扁餐會坐主桌

前總統陳水扁昨北上參加凱達格蘭基金會募款餐會，雖全程坐在主桌未開口，但透過事先錄影畫面致辭，影片約5分鐘。陳水扁看著手機裡的講稿表示，從新娘房走到大客廳走了一年還走不到，「難道我進來扒幾口飯就要抓回去？」他直嗆，「請問咱的政府讓我講話就會倒嗎？」連說2次「有那麼嚴重嗎？」由於台中監獄事先劃下「五不」紅線，扁進場參加餐會是否違反規定，中監說，還要再檢視。

護理之家 惡火4死

屏東縣最大的恆春南門護理之家昨晨2樓一間6人病房發生大火，惡火雖局限在起火房室，但濃煙流竄各樓層，讓護理之家宛如煉獄。院方緊急疏散153名收容者，然因收容者多行動不便，最後造成4死55傷重大慘劇；起火原因目前無法確定人為或電線走火，待調查。由於事發時該院僅有8名照護人員值班，不符應有11人的規定，屏東縣衛生局要求院方立即改善，若未改善，最高可開罰30萬元並勒令停業。

聯合報

進場坐主桌、備影片致詞 陳水扁踩中監紅線

前總統陳水扁昨晚出席凱達格蘭基金會舉辦的募款餐會，雖台中監獄開出不准進入會場等「五不」規定，但陳水扁沒有比照去年待在會場旁的「新娘房」，一到場就前往主桌入座，並以預先準備好五分鐘的影片致詞，除了表達謝意，也批評蔡政府不讓他講話，顯然是有備而來。

蔡英文：不為民調，我是為台灣做事

蔡英文總統今天就職滿一周年，昨天蔡總統藉由接見海外華文媒體，主動提及執政周年成績與近來低落的民調。她說自己選擇在第一任、第一年就推動最困難的改革，「過去的總統沒有人會這樣做」，若從民調精算角度，這並不是最好選擇，「不過，我不是為民調做事，我是為台灣做事」；「民調的起伏是預料中，也是必須付出的代價。」

中國時報

小英執政周年前夕 阿扁痛批 勿汙名化軍公教

凱達格蘭基金會昨晚舉行募款餐會，前總統陳水扁現身出席，公開違反台中監獄公布的「不進入活動會場」禁令，並透過影片發表致詞。扁強調，軍公教是他8年總統任內的功勞者，所以他對軍公教只有感激，千萬不可將人家汙名化，「和軍公教無情對立是不智的」。言詞鋒利，顯然是直接對準力推年金改革的蔡政府而來。

國民黨黨主席選舉今舉行 吳敦義力拚一輪過半

6人競逐、史上最複雜、競爭最激烈的國民黨主席選舉今天投票。爭取連任的黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌及前副總統吳敦義，昨在雨中舉辦選前之夜「大拚場」。吳目前聲勢領先，力拚「一輪過半」，投票率將是關鍵。郝、洪則陷入纏鬥，各自打出棄保牌，力搏進入二輪再求翻盤。