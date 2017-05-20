國中會考今天登場 注意事項看這裡！

國中教育會考今天登場。（資料照，記者花孟璟攝）

2017-05-20 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕106年國中教育會考今、明兩天舉行，今年會考共24萬3564人報名，比去年大減逾3萬人，創下新低。今天（20日）考試科目為社會、數學、國文與寫作測驗共4科，明天則是自然與英文（含閱讀、聽力）2科。

昨天各考場平面圖和試場分配表都已於各考場公告，各縣市教育局都提醒考生，根據歷年統計，考場易違規事件包含：提早翻開試題本提早作答及逾時作答、考試期間內攜帶非應試用品進入試場、應試時手機響起等類型為最多，提醒考生務必遵守試場規則，避免因不慎而遭到違規記點。

每年幾乎都會有試場內手機聲響的違規事件，試務單位提醒，手機若要帶進試場要放在包包裡，且最好拔掉電池，以免手機有鬧鈴功能自動發出聲響；至於手錶若有鬧鐘等功能也記得要關掉，否則發出聲音都算違規。也有老師提醒考生避免暴飲暴食、記得帶考試用具、應試前別喝太多水等。

而後天最後一節考英語科聽力，考試一開始，考生即不得入場，也不得提前離場，若播放時發生異常，監試人員將重新播放受干擾或播放異常試題，維護考生權益。

天氣方面，各地大多為陰天，時有短暫雨，雨勢通常不大，考生最好還是要攜帶雨具備用；天氣有點悶，但不算太熱，預計東半部高溫約27到28度，西半部高溫則約28到30度。