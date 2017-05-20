各地有雨記得帶傘！ 明天降雨趨緩

中央氣象局表示，今天（20日）和昨天類似，各地有短暫雨，大部分時間為陰天。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-20 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天（20日）和昨天類似，各地有短暫雨，大部分時間為陰天，適逢國中教育會考，考生最好攜帶雨具備用。

氣象局指出，今天各地大部分時間為陰天，有時有短暫雨，建議民眾與考生攜帶雨具備用。溫度方面，東半部高溫約27到28度，西半部高溫則約28到30度。

氣象局預估，明天下週日至下週二（21日至23日）水氣減少，各地以多雲的天氣為主，週日略為轉東北風，迎風面東半部地區及北海岸、大台北山區仍有局部短暫陣雨。

氣象局表示，下週三之後（24日至26日）受到新一波鋒面影響，天氣由北往南、由西往東轉為不穩定的型態，各地降雨機率增高，且有雷雨及局部較大雨勢發生的可能。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 31 27 ~ 33 29 ~ 31 25 ~ 29

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為高量至過量級。（取自氣象局網站）