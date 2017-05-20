陳時中赴WHA 會向大陸表達憤怒

2017-05-20 00:14

〔中央社〕衛生福利部長陳時中深夜率團赴日內瓦，他在機場受訪時表示，此行將與各國交換台灣在醫療上的心得，同時會向中國大陸表達抗議和憤怒。

世界衛生大會（WHA）22日於瑞士日內瓦舉行，台灣雖然沒有收到邀請函，但衛生福利部長陳時中仍率團搭機前往瑞士，並以「世衛行動團」表達台灣的立場，向國際發聲。

陳時中晚間11時15分抵達桃園機場時，重申台灣參與WHA的必要性，同時希望大家正視台灣存在的重要性；另外談到，將會舉行雙邊與多邊會談，和各國交換台灣在醫療上的心得。

至於目前有多少國家會與台灣會談，陳時中表示，「現在與台灣會談的國家已經滿多了，不過詳細名單，目前不便透露」。

記者問到，中國大陸外交部在例行記者會中提到，世界衛生組織（WHO）是聯合國專門機構，「必須由主權國家來組成」，也必須遵循聯合國有關決議體現的「一個中國」原則，同時談到「無論民進黨當局採取什麼做法，結果都只有一個，那就是註定會失敗。」

陳時中對此表示，這應該由陸委會回應，不過他認為一切努力都要靠自己，如果不努力，什麼也都沒有。

記者問到是否會對中國大陸表達抗議時，他表示，「向中國大陸表達抗議和憤怒是要的」。

世衛行動團預計在當地時間20日中午抵達日內瓦後，展開工作會議、參觀萬國宮；21日開始與他國進行雙邊會談、歡迎酒會；並將在22日舉行國際記者會，安排參加周邊會議，預計在26日中午以前離開日內瓦。