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「這一班」用心種蓮霧 包辦六屆蓮霧王

2017-05-19  23:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東沿海因土壤鹽化，所種植的蓮霧具獨特風味，其中又以東港到枋寮為最主要產地，其中佳冬鄉的果農，更屢在全國蓮霧評鑑中獲獎，而產銷班第15班竟然在近10屆比賽中包辦6屆冠軍，堪稱全班都是「蓮霧達人」。

屏東沿海土壤鹽化，種植蓮霧主要以南洋改良種「黑珍珠」為主，種出有「海味」的蓮霧，甜度高汁多，果肉飽滿，大受市場好評，且因產期可長達近半年，從過年到清明都能作為水果禮盒，也是縣內主要農作物，每年全國蓮霧品質評鑑，屏東縣幾乎攻佔所有名次。

佳冬鄉農會總幹事林淑玲說，佳冬鄉種有500公頃蓮霧，農友們全都用心栽培、管理自己的果園，就算當屆未拿冠軍，但亞軍到佳作的農友積分，都讓佳冬鄉農會大有輾獲，近10屆的農會績優輔導單位，佳冬就連拿8屆第一，這全都得歸功農友辛勤。

成績最突出的第15班，該班20餘人，就有6人曾拿下冠軍，包括在園間設立「前瞻軌道」的羅達隆，繼承父親羅達隆衣缽還發揚光大的的羅佳銘，還有以大果種聞名的余昶佑等，而拿過其它獎項的農民更是不計其數，近10屆佳冬鄉農民所拿下的蓮霧王全來自第15班，更讓不少人大感佩服直讚「都是蓮霧達人！」。

林淑玲歸功於該班熱心的班長楊明壇，班員們合樂融融交流切磋互相解決問題，林淑玲說，楊明壇曾拿過第二名，但他的果園屬沙礫地，不易留水肥，平常農友幾乎不會選擇這類果園，能有如此成績已非常難得，更是花了不少苦心克服，楊明壇則謙虛表示，自己希望挑戰不可能的任務，也會替班員解決如抓蛇等的疑難雜症，班員成績好，他與有榮焉。

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  • 楊明壇（中）所領軍的第十五班，包辦六屆蓮霧王。（記者陳彥廷攝）

    楊明壇（中）所領軍的第十五班，包辦六屆蓮霧王。（記者陳彥廷攝）

  • 楊明壇（中）所領軍的第十五班，包辦六屆蓮霧王。（記者陳彥廷攝）

    楊明壇（中）所領軍的第十五班，包辦六屆蓮霧王。（記者陳彥廷攝）

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