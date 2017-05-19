金門放流「有學問的魚」 復育三棘鱟

金門水試所辦理鱟放流，家長帶著小朋友和「鋼盔魚」作近距離接觸。（記者吳正庭攝）

2017-05-19 23:43

〔記者吳正庭／金門報導〕金門水試所今天在古寧頭鱟保育區辦理「三棘鱟復育放流」，不只官方領頭、學生開心參與，還有嫁至金門的香港媳婦也聞風「試手氣」，現場就是一座寓教於樂的自然教室。

「鱟」是金門特有海洋底棲性無脊椎動物，有4億多年歷史的灘地活化石，外型獨特又稱「鋼盔魚」，雌雄常成雙出現也叫「夫妻魚」，甚至被喚作「有學問的魚」、「生態教科書」；金門縣政府多年前即將古寧頭北山一帶，納為全國唯一的鱟保育區。

金門水試所辦理鱟放流，金寧鄉長陳成勇、金湖鎮長蔡西湖、金門國家公園管理處副處長蘇承基、縣府建設處副處長王垣坤均到場共襄盛舉。

放流活動吸引金門農工的大同學，也有幼兒園的小朋友，看到張牙舞爪的鱟現身，好奇興奮全寫在臉上，一名嫁至金門的香港媳婦也在老公陪同下「試摸」，雖然直呼「恐怖」，第一次的接觸，讓她對金門保育成果印象深刻。

水試所長楊文璽指出，此次放流一到二齡三棘鱟八萬尾與成鱟五對，透過現場實地參與鱟保育活動，希望這項「活化石」的生態資源能生生不息、永續傳遞給子孫。