獨老孤居工寮憶粽趣 國小學童捎粽來淚崩

張婦和學童樂包粽。（記者陳彥廷攝）

2017-05-19 23:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣一名86歲的張姓老婦，至今獨居未婚，孤居於南州鄉約2坪大老舊工寮，每逢端節卻因為親人淍零許久未嘗肉粽，今天南州溪北國小的8位師生及義工們到張婦的工寮包粽，久違的月桃葉香又讓張婦憶起兒時肉粽趣，當吃下孩童所包的肉粽，讓她忍不住淚崩。

患有高血壓和白內障的張婦，獨自居住在南州鄉間1處田園旁工寮，時近端午節，她常憶起小時候端午節和家人一起包粽是最快樂的時光，但現在因為中風手指變不靈活，親人相繼過世，讓她常自怨自艾地埋怨人生，所幸華山基金會從102年開始介入關懷訪視、護理、陪同就醫服務，也讓張婦的生活回復正向，常打電話給站長分享生活近況，張婦說：「一想到有人關心，就不會覺得孤單」。

今天溪北國小8位師生及義工們到阿嬤家並準備粽葉、豬肉、土豆等多種食材，由張婦親自教導學生們包出古早味的肉粽，從如何洗粽葉、將土豆與糯米摻和、再用線把鹹鴨蛋剖半，學生們圍繞在身邊，跟著阿嬤一起動手做，學生各個手忙腳亂，一下加入糯米一下放入豬肉，阿嬤也細心的敎著每一個步驟，但最後學童們想將包好的粽子一一串起，餡料卻紛紛散落，學生們求救聲此起彼落的請阿嬤幫忙。

學童陳佳瑩表示，這是第一次包肉粽，非常好玩！而親自把肉粽下鍋煮熟的張婦直說，「有人陪伴的感覺真好！」，分享熱騰騰的肉粽令人覺得開心，家裡已經很久沒這麼熱鬧了，還是自己包的肉粽最好吃！