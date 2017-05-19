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世大運斥800萬開幕第二現場 議員質疑成效恐差

2017-05-19  22:07

〔記者何世昌／台北報導〕世大運開幕式8月19日在台北田徑場登場，表演時間長達3小時，開幕表演憑票入場，預計6月開賣。為了讓全民感受場內歡騰氣氛，世大運執委會將在市府廣場設置「第二現場」，將以嘉年華派對形式轉播場內節目，並邀民眾參加。但國民黨市議員徐弘庭指出，根據研考會及TVBS民調，民眾參與意願低，不理解為何要斥資800萬元（經費相當於跨年晚會）安排第二現場？

觀傳局長簡余晏表示，收視族群分為進場觀看、家裡看電視；考量現場氣氛比較嗨，且歐美民眾喜歡到酒吧觀賞運動賽事，因此打算在市府廣場前設置第二現場舉辦派對，並協調其他縣市一起轉播。另市府廣場前將搭棚，不會受雨影響。

徐諷，開閉幕現場發雨衣，第二現場卻搭棚，那是鼓勵民眾不要買票，而去第二現場嗎？徐說，安排第二現場是好事，但效益要好好評估。

另外，國民黨市議員吳志剛質詢則指，4K電視價格2萬元即可入手，愈來愈普及；但電視台沒提升畫質，導致民眾無法享受4K品質，要求觀傳局透過政策手段改善。

觀傳局長簡余晏回應，日韓透過國家力量推展4K技術，目前文化部也有相關計劃；北市府觀傳局作為有線電視主管機關，也不排除將4K列入下次有線電視委員會議程，想辦法有無蘿蔔棒子，讓產業進步。另她提到，今年世大運開閉幕，中華電信MOD會提供4K轉播，也會鼓勵電視台及機上盒業者提供4K的精彩畫面重播。

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  • 觀傳局長簡余晏表示，收視族群分為進場觀看、家裡看電視；考量現場氣氛比較嗨，且歐美民眾喜歡到酒吧觀賞運動賽事，因此打算在市府廣場前設置第二現場舉辦派對。（資料照，記者王藝菘攝）

    觀傳局長簡余晏表示，收視族群分為進場觀看、家裡看電視；考量現場氣氛比較嗨，且歐美民眾喜歡到酒吧觀賞運動賽事，因此打算在市府廣場前設置第二現場舉辦派對。（資料照，記者王藝菘攝）

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