快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
世大運斥800萬開幕第二現場 議員質疑成效恐差
2017-05-19 22:07
〔記者何世昌／台北報導〕世大運開幕式8月19日在台北田徑場登場，表演時間長達3小時，開幕表演憑票入場，預計6月開賣。為了讓全民感受場內歡騰氣氛，世大運執委會將在市府廣場設置「第二現場」，將以嘉年華派對形式轉播場內節目，並邀民眾參加。但國民黨市議員徐弘庭指出，根據研考會及TVBS民調，民眾參與意願低，不理解為何要斥資800萬元（經費相當於跨年晚會）安排第二現場？
觀傳局長簡余晏表示，收視族群分為進場觀看、家裡看電視；考量現場氣氛比較嗨，且歐美民眾喜歡到酒吧觀賞運動賽事，因此打算在市府廣場前設置第二現場舉辦派對，並協調其他縣市一起轉播。另市府廣場前將搭棚，不會受雨影響。
徐諷，開閉幕現場發雨衣，第二現場卻搭棚，那是鼓勵民眾不要買票，而去第二現場嗎？徐說，安排第二現場是好事，但效益要好好評估。
另外，國民黨市議員吳志剛質詢則指，4K電視價格2萬元即可入手，愈來愈普及；但電視台沒提升畫質，導致民眾無法享受4K品質，要求觀傳局透過政策手段改善。
觀傳局長簡余晏回應，日韓透過國家力量推展4K技術，目前文化部也有相關計劃；北市府觀傳局作為有線電視主管機關，也不排除將4K列入下次有線電視委員會議程，想辦法有無蘿蔔棒子，讓產業進步。另她提到，今年世大運開閉幕，中華電信MOD會提供4K轉播，也會鼓勵電視台及機上盒業者提供4K的精彩畫面重播。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 蚊子館掰！活動式游泳池太猛 鄉民讚柯P「擋人財路」
- 崩潰！裝潢半年 屋內長出一坨坨怪東西...
- 日本腦炎疫苗換新 寶寶可少挨2針
- 軍方廢油管漏油600萬未開罰 基隆市府理由是....
- 過期原料做的蝦味先 食藥署：已下架5千多公斤
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮「兄弟」淚灑靈堂 素珠哭到無力任人攙扶
- （影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假
- 屏東護理之家火警 新北消防揪2安養院裝偽造防焰隔簾
- Google開發者年會發生火警 3人受傷送醫
- 房客斥責凶嫌「衝三小」 竟與屋主陪葬！
- 《園長夫人》雀絲坦 優雅登坎城紅毯
- 批評千萬元選前之夜 詹啟賢盼成黨員支持的最大公約數
- 宇瞻下半年樂觀 今年EPS估逾4元
- 國小學童好奇嘻鬧 誤食硼砂送醫
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 終於同意了！豬哥亮告別式將在這天舉行...
- 宥勝南美極旅20天 告白老婆「回來後抱著我好嗎」
- 前立委馮滬祥保外就醫 夜會2名美魔女
- 國民黨：兩岸急凍 台灣人民錢包也受凍
- 《奇幻大自然》3
- DRAM續漲價 南亞科 、威剛Q2獲利高
- 6歲童右眼長大惡瘤 嚇得醫師直呼救不了
- MLB》打擊王驚傳受傷 總教練：現在還不需太擔心
- 沙國轉型 擺脫石油依賴
- 媽媽跟老婆掉進河先救誰？汪小菲猶豫答…
- 馬國發明展 台東專校獲3金3銀
- 南港茶製場招標 權利金1元變百萬
- MLB》柳賢振奪本季第2勝 美技讓克蕭驚呆了（影音）
- 最強洋投血襪捕 猿奪5連勝
- 英研究：無神論者更聰明 因為克服「宗教本能」
- 凱達格蘭餐會 陳亭妃：對阿扁有幫助
- 通姦除罪化 司改分組會議通過
- 〈國際現場〉臉書遭歐盟重罰1.1億歐元
- 民歌42起跑 男星開刀三次急開嗓
- 這些才是新課題...小英向習近平喊話：維持現狀承諾沒變
- 護理之家208號房起火後 2人嚇醒逃出...
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- 台17線東移 爭取納前瞻計畫
- 宜蘭市204停車場舊宿舍 驚見袋屍
- 黃河跨行當藝術家 創作對媽媽的愛
- （影音）豬哥亮托夢搞笑「不要送花 我要現金」
- 婉拒府秘書長！賴清德透露卸任後要做這件事...
- （影音）影后楊貴媚上香豬哥亮 哭到泣不成聲
- 「小象競爭是好事」 花花連27場上壘
- 李凈瑜向美求援 國會作證搶救李明哲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：世大運斥800萬開幕第二現場 議員質疑成效恐差
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分