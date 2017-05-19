議員爆溫昇豪違規開餐廳 觀傳局還花錢幫行銷

2017-05-19 22:23

〔記者何世昌、楊明怡／台北報導〕北市觀傳局斥資80萬元委託三立電視編纂《城市星發現－台北追星之旅》手冊，內容介紹票房破億電影及偶像劇場景。但國民黨市議員戴錫欽今質詢指出，藝人溫昇豪在仁愛路經營的「酒窩」，違反土地使用分區規定，觀傳局竟然還列入推薦；另質疑，偶像劇多挑選三立自家戲劇，有老王賣瓜之嫌。

溫昇豪透過經紀人回應，「酒窩」主以酒窖方式經營，另提供讓消費先行品酒的服務，他是股東之一，並非負責人；看報才知4月獲公文要求限期2個月改善，若無法改善就遷移。

三立則表示，手冊報導2015至2016上半年主要在台北拍攝的電影及偶像劇。偶像劇選擇收視率高或銷售到海外，具追星吸引力、對觀光效益有幫助的戲劇為主；電影則選擇票房高、獲獎或該年上映新戲。

北市觀傳局去年委託三立電視編纂《城市星發現－台北追星之旅》手冊，內容分別介紹電影及偶像劇拍攝場景，藝人開設餐廳或服飾店，以及藝人私房旅遊路線。

戴錫欽今下午質詢指，藝人溫昇豪在仁愛路4段違法開設「酒窩」，該區屬純住宅區，不得經營餐廳；但手冊竟推薦觀光客去朝聖。

戴錫欽還指，手冊偶像劇景點多介紹三立自家戲劇景點，但同檔期的「一把青（公視）」、「廉政英雄（民視）」、「阿不拉的三個女人（民視）」未入列，質疑有老王賣瓜之嫌。

對此觀傳局長簡余晏回應，手冊介紹的餐廳都有「商業登記」，對於餐廳違法之處，將追究責任並審慎研議。至於介紹標準是根據時下流行度以及藝人關聯性。

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