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傻眼！台南六甲農路改善 截直取彎卻變窄
2017-05-19 21:13
〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲區甲東里一條農路改善擋土牆和路面，沒想到完工後竟是將農路截直取彎、路寬縮減，好好一條農路改善，怎會愈改愈小，讓人傻眼。
六甲區長蔡秀琴今天說，農路、擋土牆改善的工程設計、包商施作都沒問題，問題出在早年地籍圖有誤差，在鑑界後的工程設計圖未再和農路現況比對發現農路愈來愈窄的問題。
蔡秀琴說，因農路改善工程剛完工，不可能拆掉重做，但擔心農路狹窄，危及交通安全，公所已自籌85萬元，將先改善最窄的農路尾端段的水利會排水溝，增加道路寬度。
出包的農路是六甲區甲東里珊瑚路161巷，是農民和里民聯外通行主要道路之一，因農路年久失修，地方向農委會爭取補助200多萬元改善農路，由公所辦理發包，新建400米長的擋土牆，重鋪農路柏油路面。
這條農路最近完工後，卻讓里民愈看愈怪，農民說，新農路路寬到後段變窄，原筆直的農路改成歪斜。
甲東里長顏黨春說，農路前200公尺長符合原先4米半的路寬，但過了中段後，新建的農路擋土牆偏離路基界線，使得農路後半段變得歪斜，與其它巷口轉彎處不足，更慘的是農路愈來愈窄，到農路尾端只剩3米3的路寬，農耕機、汽車和機車無法會車，影響農耕和居民通行的安全。
地方向公所陳情回復農路原有的寬度、直度，蔡秀琴說，不可能拆掉重做，因農路尾段約100公尺長瓶頸路段，無法會車，對民眾通行造成危險，須先設法解決，已和嘉南農田水利會協商將排水路的V型溝改為U型溝，由公所自籌經費先做U型溝的一半渠面工，以增加農路寬度，目前已進行工程設計。後續再爭取改善經費。
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