2017總統教育獎 南市3人獲獎

2017-05-19 21:27

［記者劉婉君／台南報導］2017總統教育獎得獎名單公布，南市有永仁高中國中部陳育煥、仁德國中吳芝穎及青草國小郭玟伶3位學生獲獎，3人將於7月7日北上接受總統蔡英文表揚。

永仁高中國中部陳育煥的父親早逝、母親患有疾病、家庭經濟困境，他曾一度迷失自我、叛逆，升上國中後加入田徑隊，在師長循循善誘下，重新找回成就感，體育表現十分傑出，獲得全市106年中運會國男組田徑1500公尺第1名，打破大會紀錄，並在夜間學習水電技能，學習一技之長，成為師長眼中，肯做肯學、認真又孝順的孩子，超越自我為自己的生命寫下嶄新的一頁。

仁德國中吳芝穎自幼單親，為了不讓母親操心，她未曾補習，自動自發認真讀書，課業始終保持班上第一，在學校的人緣也很好，屢屢獲選班長，協助導師管理班級，空暇時間也會到親戚開的牛排店幫忙，減輕母親的負擔，相當孝順、貼心。此外，她也自學英文及法語，參加校內外戲劇、美術、作文、科展等比賽，也有亮眼的成績，熱愛電影的她，具有表演天份，未來希望能成為李安第二，要將溫暖散播到各個角落，回饋社會。

青草國小郭玟伶雖然家境清寒、父母離異，她從不怨天尤人，主動協助父親打理家務，在校也非常認真積極，把握各種學習機會，跳鼓陣、科學探究、英文劇場、陶笛社等，多才多藝。她的口語表達能力佳、思路清晰，是青草國小的生態解說員，也是台江國家公園認證的小小解說員，並曾獲得靈鷲山普仁獎、全國普仁獎及「SO GOOD好小孩」少年楷模的「評審團特別獎」。她說，感謝社會給她的協助，她未來希望成為一位老師，幫助弱勢學生，讓社會更加溫暖。

台南市教育局表示，獲獎學生雖然身處逆境，卻能樂觀面對困境，不斷充實自己，不僅彰顯人性的光輝面，也足以成為同儕的表率。為表揚南市15名初審獲選的學生，市府也將於6月10日上午，在安平區新南國小舉行頒獎典禮。