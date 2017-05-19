林園傳統龍舟賽點睛 27日中芸港登場

2017-05-19 21:15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區傳統龍舟賽「龍騰傳芸」27日登場，一連在中芸港舉行2天，林園區公所今天舉行點睛祈福儀式。除了龍舟賽，中芸港夜間有煙火燈光秀，邀請民眾林園作客。

林園區傳統龍舟賽從民國79年開始舉辦，已經邁入第26屆，賽事以20人槳傳統龍舟賽為主，有公教機關、社男、社女、國中學生及工業區廠商等共5組，51隊報名，其中社男組獎金10萬元，吸引25隊競逐。

林園區公所為8艘參賽龍舟舉辦點睛儀式，包括區長謝水福、民政局長張乃千、副議長謝昌達、議員王耀裕、李雨庭、林園區里長聯誼會主席洪進財、林園分局長蔡文峰、中油石化事業部執行長黃順發等16人擔任點睛官。

張乃千表示，中芸港位在出海口，潮汐變化大，比賽具有挑戰性，且夜間有LED燈光秀、煙火秀，相當有看頭。謝水福說，今年還舉辦綁粽比賽、牽罟體驗、打卡送好禮等活動。

以往龍舟賽舉辦3天，今年縮短為2天，因此上午8時30分起就開始比賽，直到夜間9時30分。區公所表示，凡參賽隊伍全程完賽，區公所將補助2萬元。