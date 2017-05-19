為台南月老烘咖啡豆 他完成畢業作品也交到女友

2017-05-19 21:13

［記者劉婉君／台南報導］為台南的4大月老廟與咖啡豆牽起一段緣份，實踐大學高雄校區應用中文學系4年級的辛柏諺，跑遍全國近20月老廟，將烘豆及台南4家月老廟的特色結合，設計出酸、甜、苦、澀4種口味的咖啡包，作品完成後，也結交到一位印尼籍女友，成為意外收穫。

辛柏諺因母親愛喝咖啡，參加校內休閒產業學系開辦的課程，學習烘咖啡豆1年，半年前為了製作畢業作品，他決定將文學與媽媽喜歡的咖啡結合在一起，花了半年的時間，拜訪北、中、南、高近20家知名的月老廟，了解每家月老廟的故事後，最後決定以台南市大天后宮、祀典武廟、大觀音亭、重慶寺的月老為主角，根據各家月老不同的特色，設計屬於各廟不同口味的咖啡，將咖啡香化為牽起傳統信仰與產業的情緣。

辛柏諺表示，選擇台南市的4家月老廟，除了因為4間廟宇的距離相近，且4家月老涵蓋了沒有姻緣、曖昧、在一起、感情波折等不同的感情階段，搭配咖啡豆的淺、中、深不同烘培程度，產生出酸、甜、苦、澀等不同的口感。

他並以各家月老的特色設計窗花圖騰，做為咖啡的包裝及香包圖案，例如重慶寺的醋矸、大觀音亭的紅線、大天后宮的緣粉、祀典武廟的拐扙。

辛柏諺說，在構思作品前，自己一直沒有女朋友，為了作品拜了近20家月老廟後，作品完成，自己也交了一位印尼華僑女友，目前兩人交往了4個月，也曾一同到月老廟祈求姻緣更加溫。

實踐應中系畢業展演，今年是連續第2年到台南市的愛國婦人會館展出，展期至22日，包括辛柏諺在內，33位參與學生的作品還有小說、劇本、攝影、歌曲創作、環保餐具，及以水滸傳、鏡花緣等著名文學作品為主題的論文。