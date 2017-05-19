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驚！大白鷺脖子遭蘆葦刺穿 仍健步如飛搶魚
2017-05-19 20:16
大白鷺嘴裡刁著魚，但脖子被乾枯蘆葦刺穿。（Chen Chia-Ching提供）
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉靠海，常有許多鳥類棲息，最近有攝影師拍到一隻大白鷺脖子被長條異物貫穿的罕見照片，經鳥類專家檢視，異物是乾枯蘆葦，可能是大白鷺覓食或與其他鳥類爭食時，意外遭蘆葦枝刺穿，幸好看起來還能行動覓食，「這就是大自然的殘酷」。
嘉義攝影愛好者Chen Chia-Ching日前在臉書及社團「東石之美」貼出東石鄉一處廢棄大池塘拍到的大白鷺，大白鷺嘴裡刁著魚，但脖子上卻插著異物，相當嚇人；網友們回應「好痛！」、「應該被射箭吧」。Chen Chia-Ching分享觀察狀況，指大白鷺健步如飛，搶食吳郭魚成功，隨及吞下，狀況應該還好。
嘉義縣野鳥學會常務監事陳建樺說，許多野生動物在覓食、爭食都會受傷，由於蘆葦乾枯後堅硬銳利，有可能大白鷺搶食、降落時不小心被刺穿脖子，目測應無傷及食道；一般鳥類若遇到此狀況，比較擔心感染，而野生動物有自我修復能力，之後蘆葦枝也有可能會斷裂或掉出。
大白鷺脖子被刺穿。（Chen Chia-Ching提供）
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