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「現代阿信」 簡辰翰宜縣唯一總統教育獎得主

2017-05-19  20:42

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣廣興國小六年級學生簡辰翰，出身經濟弱勢單親家庭，成熟懂事的他，在艱困環境逆來順受，不怨天尤人，課業成績名列前茅，被老師視為「現代阿信」，經校方推薦，獲選今年全縣唯一總統教育獎得主。

簡辰翰家庭遭逢變故，祖父母相繼過世，父親長期待業，在家照顧中風的伯父，靠著姑姑當護理師賺錢養家，學校幫他申請獎助學金，供應免費早午餐，沒有母親陪伴的簡辰翰，在逆境中力爭上游，獲推薦參加總統教育獎甄選，今天得知雀屏中選，7月將進總統府接受表揚，父親喜極而泣，校長陳鐘金也以他為榮。

「辰翰獲頒總統教育獎實至名歸！」班導師張靜宜說，簡辰翰家境不富裕仍樂於助人，一大早進教室先清理垃圾再吃早餐，班上特殊生不了解老師指令，簡辰翰會幫忙釋疑，甚至省下零用錢捐給華山基金會，作為老人公益基金。

張靜宜說，簡辰翰沒錢補習，他加倍努力，成績保持全班前3名，本學年還得到宜縣美術比賽水墨畫國小組佳作，難能可貴的是，這個小孩乖巧懂事，爺爺生病臥床期間，與父親聯手照顧清理壓瘡，每天準時上下學，從不叫苦，宛如「現代阿信」，是她執教鞭19年來，最讓人感動的學生。

談到未來志願，簡辰翰說，這些年來，因有愛心人士伸出援手，助他的家庭度過一波波難關，他長大後想當法官或律師，改善家中經濟，更想為弱勢族群伸張正義，回報各界援助。

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  • 宜蘭縣廣興國小學生簡辰翰，獲選今年全縣唯一總統教育獎得主。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣廣興國小學生簡辰翰，獲選今年全縣唯一總統教育獎得主。（記者江志雄攝）

  • 簡辰翰水墨畫得到全縣佳作。（記者江志雄攝）

    簡辰翰水墨畫得到全縣佳作。（記者江志雄攝）

  • 簡辰翰也寫一手好字。（記者江志雄攝）

    簡辰翰也寫一手好字。（記者江志雄攝）

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