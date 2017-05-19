我家門前有...靈車 停車場鄰居抱怨「觸霉頭」

2017-05-19 20:42

〔記者王捷／台南報導〕台南南區殯儀館的停車場剛蓋好，就被民眾投訴，因為家門前的停滿靈車實在很觸霉頭，南區殯儀館後方停車場剛施作好，原本是殯葬所美意，要讓居民停車方便，豈料遭殯葬業者霸佔車位，加上目前停車場燈光未安裝，一開門就看到靈車真是觸霉頭，但是殯葬所認為，停車場是開放的，誰都可以停車，所以不違法，但是會柔性勸導。

居民指出，南區停車場附近住戶眾多，再加上鄰近殯葬所與體育公園，停車位長期以來一直供不應求，好不容易地方機關才協調出一個停車場，結果開放的第一晚就通通遭業者擺放靈車佔據，根本妨礙其他居民停車權益。

南區林美燕議員接獲陳情，居中協調，先要求殯葬所應負起管理責任，她說，不是針對特定業者，只是原先要讓大家都有位子可停的美意，卻被佔用，都會讓人感受很差，且這一帶居民與殯儀館為鄰，長期受到噪音干擾外，還要克服心裡恐懼，考量到這些不便，殯儀館更應該做好敦親睦鄰的工作。

透過相關單位、議員與居民協調之下，場地主管機關殯葬所郭輝信所長說，此停車場非道路用地，且未限定使用對象，因此對於現階段業者將靈車停放在停車場且靈車都未超出車格前提之下，是沒有違法的，但在有其顧慮之下，未來會針對業者柔性勸導，先優先將友善停車空間還給居民。