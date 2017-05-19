端午包粽接力賽 快手婆媽樂送暖

南投縣家庭照顧者關懷協會號召志工媽媽包粽送愛，協會執行長羅美玲（白衣）也到場共襄盛舉。（記者劉濱銓攝）

2017-05-19 20:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕端午節將屆，南投縣家庭照顧者關懷協會今起號召上百名志工媽媽，將在5天內以接力賽方式，分工製作1萬5000顆愛心粽送往弱勢家庭，協會執行長羅美玲表示，志工們熱心公益每年不間斷，期盼這份愛能為社會弱勢帶來溫暖。

這群年齡約60、70歲的包粽志工團，今齊聚協會位在軍功里據點分工包粽，在協會執行長羅美玲的帶領下，志工們面對面依序就座，摺葉、勺料、綁繩動作俐落，大伙包粽經驗豐富，其中最年長的阿嬤還已經85歲了。

在場的婆婆媽媽們包粽時個個快手停不下來，許多人參與製粽送愛活動超過10年，這群資深娘子軍說，縱使年紀大，但能發揮一己之力貢獻社會，心情就跟著年輕起來，覺得非常有成就感。