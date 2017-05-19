大樹「旺來之旅」日客大讚有昭和的FU

2017-05-19 20:26

〔記者蔡清華／高雄報導〕大樹休閒農業區與義大飯店聯手，在鳳荔的故鄉推出住宿加「旺來之旅」，日本遊客叫好叫座，對台灣驚人的農業技術與農村文化保存，想起日本昭和時期的回憶。

以往日本遊客對於台灣之旅多半集中在北部，對於南部高雄的旅遊並沒有足夠資訊參考，多參照旅遊書上的建議行程，做都會遊覽、夜市小吃、一般景點觀光等，已經玩到沒有東西可以玩。

農業局指出，這次大樹休閒農業區特別與飯店業者合作，以大樹區當令盛產的鳳梨為主題，為來自日本的遊客量身訂做一套悠閒的「旺來之旅」，包含採旺來、旺來風味餐、旺來酥DIY，並緬懷百年前日本技師飯田豐二設計建造的高屏舊鐵橋，體驗不一樣的鄉村風情，整個行程充滿了鳳梨香氣，讓日本客場場回味。

行程中日本遊客野村小姐表示，來高雄玩就會想到吃水果、逛休閒農場與體驗農家風味餐，是她認為來台灣一定要做的一件事。她曾經在東京參加旅展時認識了一日農夫，透過官方網站與客服信箱獲得許多資料，包括採果、農村導覽與農村秘境的資訊，加上官網的人員持續不斷地熱心回覆與解說，而留下深刻印象。

另一日本遊客阿部也說，常聽說台灣鳳梨和菲律賓鳳梨完全不一樣，又大又甜，日前也有日本官員前來台灣參訪踩線，介紹台灣驚人的農業技術與農村文化保存，很有昭和時期的fu。