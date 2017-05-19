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北市八德停車場明年3月啟用 紓解夜市車潮

停車場預計明年3月可以正式營運。（交通局提供）

2017-05-19  20:05

〔記者陳紜甄／台北報導〕北市八德立體停車場已達使用年限，去年開始動工改建。今日北市停管處舉辦上樑典禮，副市長林欽榮表示，建造進度為48.8％，超前進度5％，預計明年3月可以正式營運。停管處表示，停車場將改建為地上10層與地下1層的自走式立體停車場，可提供汽車310席及機車382席，場內也會設置在席偵測系統，與智慧尋車系統。交通局長張哲揚譽為，一旦營運後，將會是北市頂尖的智慧停車場。

停管處表示，停車場並有提供區民活動中心與頂樓的景觀平台，並且利用退縮空間，打造行人通行與休憩空間，未來可望成為饒河夜市新地標，提供便利停車空間。

八德立體停車場位於松山區八德路四段，使用時間已達24年。張哲揚表示，八德立體停車場在民國82年完工，然而當時建造高度不高，導致休旅車與機車都無法停放，後來經過市議會通過編列預算，才成功改建停車場。

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