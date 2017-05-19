陽大醫院2期擴建計畫送教育部 地方緊盯進度

2017-05-19 19:40

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣陽明大學附設醫院2期計畫，近期已送至教育部核定，立委陳歐珀表示，將在立院緊盯2期計畫相關審核的進度，但議員黃素琴指出，陽大2期計畫已提出，衛生局卻還未收到計畫內容，應該加強跟院方的溝通；衛生局回應，努力與陽大做好溝通。

陽醫遷至蘭陽院區，行政院原核定49億元建院經費，並朝醫學中心規劃；2009年送交立法院審議時，卻遭國民黨團杯葛，預算被砍至20億元，影響建院計畫進行；此案攸關宜蘭人醫療權益，卻淪為選戰攻防議題，不管是立委、縣長、總統選舉都打得火熱；蔡英文曾到陽醫視察，承諾若當選總統「優先處理」。

陽醫新院區1期工程完成，並於去年9月試營運，但2期擴建計畫還需29億元經費，林全去年10月參訪陽醫時承諾，經費將列入國家公共建設預算，全案只待陽醫提出完善的二期計畫就可推動，林全參訪後歷經半年時間，陽醫於8日將二期計畫案送至教育部審核。

陳歐珀指出，去年11月及今年1月共召開2次跨部會會議，邀集行政院相關單位針對2期擴建工程共同討論，希望能真正符合地方需求，他期待2期擴建工程能夠有效率且符實際的即早動工，也會在立院緊盯相關審核的進度。

但議員黃素琴指出，陽醫的2期計畫早已提出，衛生局卻說未收到通知，不知道計畫內容，這樣如何讓縣民明白該計畫是否真的符合地方需求，有處理急重難症的能力，衛生局應該加強與陽醫之間的溝通。

宜蘭縣衛生局長劉建廷回應，陽醫在提出2期計畫的過程中，一直有派員與院方開會做溝通，堅持讓計畫更符合縣民的需要，現在計畫已送教育部，卻未收到院方通知，感到很可惜，未來會持續加強與院方的溝通平台。

陽大醫院院長羅世薰表示，計畫已在教育部審核，如沒有問題，還要經過國發會衛福部正式核可，才會有接下來的行政程序，教育部核定後會將計畫送到地方機關，但如果縣府和議會有需要，還沒修訂以前就會先提供給大家。