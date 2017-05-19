又見黑心食品！宏碩海產12噸過期鮑魚涉改標再售

2017-05-19 19:18

〔記者吳亮儀、蘇孟娟／台北、台中報導〕又見黑心改標！食品藥物管理署公布，台中市南屯區「宏碩海產公司」租賃的冷凍倉儲中，查獲涉嫌重新貼標更改有效日期之「冷凍鮑魚」產品905箱73包，計12290.5公斤，及逾有效日期之「冷凍割背白蝦仁」產品60箱，計648公斤。

食藥署表示，這起案件是配合台中地檢署、保七總隊和台中市衛生局共同前往查獲，一開始是接獲民眾檢舉「宏碩海產有限公司」涉嫌將逾期產品竄改有效日期後販售，並移請台中地方法院檢察署指揮偵辦。

台中市衛生局18日會同衛福部食品藥物管理署，配合台中地檢署、警政署保安警察第七總隊第三大隊第二中隊等單位，前往南屯區「宏碩海產公司」偵查，在現場及兩處租賃的冷凍倉儲，查獲有效期限到今年4月及5月到期、但重新貼標更改有效日期的「冷凍鮑魚」產品905箱73包，計1萬2290.5公斤；現場還發現逾有效日期的「冷凍割背白蝦仁」產品60箱，計648公斤，均由衛生局就地封存，責令業者不得販售。

現場發現部分產品外箱標示有遭割除痕跡，且重新張貼標示品名「冷凍鮑魚」，生產日期2016年05月06日，有效日期2018年05月05日標籤，並在現場發現尚未使用的標籤貼紙。

食藥署表示，產品原始有效日期分別為2017年5月5日及2017年4月29日，業者坦承將該「冷凍鮑魚」重新貼標為有效日期2018年5月5日。

在現場同時也發現貯存逾有效日期的「冷凍割背白蝦仁」，有效日期:106年4月5日。

另外，衛生局也在現場發現還有無標示的蝦仁類產品共136箱12包，目前已責付業者保管，後續將由檢調單位釐清是否有違反食安法規定情事。

台中衛生局表示，依食安法規定，食品業者違反食安法第15條第1項第8款貯存、販售逾有效日期食品，依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰；若涉及標籤竄改或改標等情事，則移請檢調後續刑事偵辦。