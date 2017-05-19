二度獲頒總統教育獎 泡泡龍唐煒勛不向命運低頭

在母親洪雅靖（左起）陪伴激勵下，唐煒勛二度榮獲總統教育獎，感動校長郭虹珠及教師顧家綺。（記者洪定宏攝）

2017-05-19 20:27

〔記者洪定宏／高雄報導〕曾在國小六年級榮獲總統教育獎的「泡泡龍」唐煒勛，3年後，再度以「樂觀積極、奮發向上」的旺盛生命力上榜，非常罕見；他開心地說：「謝謝大家對我的肯定，更感謝父母的照顧及師長的栽培。」明、後兩天拚完國中教育會考後，煒勛將於本月25日，以「不向命運低頭」為題，分享他與病魔搏鬥的生命故事，勉勵台東大學師生。

唐煒勛目前就讀高雄市大仁國中三年級，他一出生就罹患俗稱「泡泡龍」的「遺傳性表皮鬆解水皰症」，飽受皮膚潰爛之苦，不能從事游泳及跑步等劇烈運動、講話太久會流血、必須使用調理機吃流質食物、長年穿長袖長褲等等。

為了照顧煒勛，母親洪雅靖辭去會計工作，更考取教師助理員到校「陪讀」，跟煒勛一起學習、成長，激勵兒子樂觀進取，讓他就讀高雄市凱旋國小六年級時，首次榮獲總統教育獎。

煒勛表示，這次能再度獲得總統教育獎，可能是去年暑假，他因為眼角膜左右眼交替受傷惡化，必須長達一個月閉住眼睛，卻能堅持到校「聽」課；但他害怕黑夜來臨，因為眼睛會痛到一直流下淚水，「很擔心永遠睜不開眼睛」。

煒勛回顧說：「這是我當泡泡龍15年來，最難熬的一個月！」可是他不斷告訴自己要忍耐，終於撐過去了，「我當作是磨刀石般的歷練！」

校長郭虹珠表示，煒勛最讓他感動的是，已經沒有指甲且手指受傷彎曲，仍堅持學電子琴，然後上台表演，更擔任學校孝親歌舞比賽主持人，深獲好評。

輔導室資訊組長顧家綺曾是煒勛的英語老師，她指導煒勛練習英語演講過程，發現煒勛每次發音，就會傷及口腔黏膜而受傷流血，「牙齒滿是血跡，但煒勛不退縮、堅持到底」。

煒勛旺盛的生命力感染了同學，今年一月的學校運動會，全班為無法參加大隊接力賽的煒勛，安排一段陪跑，也就是最後一棒比賽結束後，將接力棒交給煒勛，然後全班陪他跑完全程。

煒勛的學業成績甚佳，多次為全校及全班第一名，雖然有實力考取明星級的高雄中學，但他選擇離家最近的鳳山高中為第一志願，希望將來成為公務員服務大眾。