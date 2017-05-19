東港溪整治引關注 屏縣爭取納入前瞻計畫

2017-05-19 19:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕東港溪流域遭畜牧等廢水污染問題，日前引起環保團體與地方廣大關注，屏東縣政府環保局今天（19日）表示已擬「東港溪流域綜合治理示範行動計畫」，會向中央積極爭取納入前瞻計畫。

屏縣環保局表示，縣府為加速改善東港溪水體水質並使民眾有感，已於2年前著手推動東港溪流域水體水質污染整治規畫，擬訂整治方案及相關改善措施，為使關鍵整治河段達到水質升級改善目標，內容歷經多次研議與修正。

環保局進一步說明，縣府今年2月已向水利署說明計畫內容與目標，但因該基礎建設計畫屬於競爭型計畫，縣府也啟動「前瞻基礎建設計畫─水環境建設平台會議」，會中決議將環保局所提的「東港溪流域綜合治理示範行動計畫」，納入前瞻基礎建設計畫。

除持續水污染源稽查管制工作，也盼透過東港溪邁向親水家園先期整備計畫、水質保護與水量供應處理策略、產業升級與轉型等措施，在提供區域穩定飲用水系統之餘，也能回復東港溪生命力，讓東港溪成為不淹水的美麗河川。

環保局還說，縣府水利處、客務處也提出水與發展、水與安全、水與環境項目的計畫提案，水利處將整合各單位提報項目，一併向中央積極爭取補助。