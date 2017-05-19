台版九龍城寨三重「29街」整頓完工 盼轉作文創商場

經過一年整頓期，拆除違法隔間、清理堆積垃圾、排泄物等、環境昏暗的三重「29街」大樓已改頭換面。（記者葉冠妤攝）

2017-05-19 18:57

〔記者葉冠妤／新北報導〕有台版九龍城寨之稱的新北市三重「29街」大樓，過去被視為龍蛇混雜的貧民窟，住戶多數為獨居老人、精神障礙者、低收入戶等族群，不僅環境潮濕昏暗，垃圾、糞尿更經年累月堆積，但經由三重區公所耗時1年、花費150多萬元整頓，拆除非法隔間、安置住戶、增設照明等，建物已煥然一新，今舉辦完工儀式，盼引進零售、文創小店，在7月召開都更籌備委員會前，引進人潮與錢潮，讓這座「鬼城」真正脫胎換骨。

位於三重正義南路29號的，屋齡40餘年，因當年興建過程中承包商倒閉，獨留無人管理的空屋，光產權所有人就近200人，300坪的建物裡隔出近200個、坪數不到2坪的小房間，出租給艱苦人蝸居在此。

多年來，三重民眾對「29街」避之唯恐不及，這裡也多次發生火警等公安意外，三重區公所去年決心介入整頓，加上新北市愛心會與國際獅子會300B1區各分會捐贈100多萬協助，拆除1、2樓的非法隔間、頂樓違建、安置住戶、在走廊裝設照明燈管，清除垃圾、糞尿與污水等，整頓工程浩大費時整整1年。

三重區長劉來通表示，目前已取得75%住戶的同意書，預計7月將召開都更籌備委員會，商討都更事宜；「29街」管委會副主委陳金湯表示，希望大樓改頭換面後，可以吸引攤販進駐，拓展商機，這樣才能有財源繼續維護大樓環境。

25年老住戶鄭先生說，改善後空間明亮乾淨多了，最重要的是安全，期待1、2樓空間順利活化再生，除去長年的貧民窟惡名；同樣住20多年的阿嬤則笑說，「活一大把年紀，能安心住著就滿足了。」